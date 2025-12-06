VIDEO / Juranović za SK: 1/16 finala Hrvatske na SP-u je uspjeh

Podijeli :

Novinar Jutarnjeg lista Tomislav Juranović gostovao je u Jutru SK kod našeg Josipa Juraja Pajvota. Jedna od glavnih tema bio je i ždrijeb skupina za SP 2026. gdje će Hrvatska igrati s Engleskom, Panamom i Ganom. Juranović je prognozirao domet Vatrenih na svjetskoj smotri, te se osvrnuo na igrače koji će biti na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću sljedeće ljeto.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.