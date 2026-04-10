VIDEO / Jesu li Kramarićevi suigrači kreirali jedan od najluđih pogodaka sezone?!

Domaći sastav već je nakon 14 minuta imao 2:0 golovima Alexisa Claudea-Mauricea i Michaela Gregoritscha. Ipak, kako to često biva u Bundesligi, tu nije bio kraj golovima pa je Hoffenheim u 35. minuti smanjio pogotkom Robina Hranča.

Do kraja prvog dijela gosti su se u potpunosti vratili u susret. Kosovar Fisnik Asllani petom je proigrao Bjelokoščanina Bazoumanu Touréa, koji je iz mrtvog kuta zabio za 2:2, a taj pogodak ide i na dušu domaćeg vratara Finna Dahmena.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić krenuo je od prve minute za Hoffenheim, dok je Kristijan Jakić ostao na klupi Augsburga, a Nediljko Labrović je izvan sastava.