VIDEO / Jedvaj ponovno zabio u pobjedi Panathinaikosa

Podijeli :

U nedjelju se odigralo 16. kolo grčke Super lige. Panathinaikos Tina Jedvaja ugostio je Panserraikos, posljednju momčad lige te su upisali visoku pobjedu od 3:0, a u njoj je svoj obol dao i nekadašnji hrvatski reprezentativac Jedvaj koji je zabio gol.

Već u četvrtoj minuti je Panathinaikos poveo golom Filipa Đuričića koji je nakon neuspješnog kaznenog udarca dobro reagirao na odbijancu za 1:0. 11 minuta kasnije domaći su dobili novi kazneni udarac, a ovaj put je izvođač bio Marokanac Anass Zaroury.

On je, za razliku od Đuričića, bio siguran i Panathinaikos je poveo s 2:0 u 15. minuti. Nisu domaći tu stali jer su u 39. minuti ponovno zatresli mrežu Panserraikosa. Zaroury, strijelac drugog pogotka ubacio je loptu u šesnaesterac gdje je najviši bio Jedvaj koji je glavom pogodio za svoj treći gol sezone.

Do kraja susreta vrijedi još spomenuti crveni karton Vernona de Marca koji je u 86. minuti zaradio drugi žuti karton. Unatoč igri s igračem više Panathianikos nije povećao prednost do kraja susreta te je s 3:0 upisao novu pobjedu koja im je donijela skok na peto mjesto grčke Super lige. Panserraikos je ostao zacementiran na dnu lige sa samo pet osvojenih bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.