VIDEO / Je li Liverpool teško oštećen na startu Premier lige?

U ključnom trenutku, nakon njegove pogreške, činilo se da će novo pojačanje Redsa Hugo Ekitike sam krenuti prema golu, no Argentinac je, kako se doimalo, namjerno zaustavio loptu rukom. VAR je situaciju pregledao, ali nije bilo isključenja. Službeno pojašnjenje te odluke izazvalo je iznenađenje kod legende Liverpoola i stručnog komentatora Sky Sportsa Jamieja Carraghera.

“Možemo čuti što VAR govori i oni kažu da mu je lopta udarila u nogu pa u ruku i da on tu ništa ne može. To je drugi pokret. Nije. On shvaća da ima ogroman problem i pomiče ruku prema lopti. Kako VAR to može reći?”

Naknadno se oglasila i Premier liga putem svog službenog X računa Match Centre kako bi razjasnila kontroverzu. U objavi stoji:

“Odluka suca da Senesiju ne dodijeli crveni karton provjerena je i potvrđena od strane VAR-a – pri čemu se radnja nije smatrala jasnim prekršajem igranja rukom niti uskraćivanjem očite prilike za postizanje pogotka (DOGSO), zbog udaljenosti od gola.”