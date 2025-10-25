VIDEO / Jakićev Augsburg doživio katastrofu, Vušković dobar u porazu HSV-a

Podijeli :

xkolbert-press ChristianxKolbert via Guliver

Augsburg Kristijana Jakića poražen je od RB Leipziga s visokih 6:0.

U klasičnom subotnjem terminu od 15.30 sati, odigrane su četiri utakmice njemačkog prvenstva.

Augsburg, za koji igra hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić doživio je težak poraz kod kuće od RB Leipziga. Gosti su pitanje pobjednika riješili već nakon 22 minute kad su golovima Diomande, Romula i Nuse stekli vodstvo od 0:3, dok je prije odlaska na predah Baumgartner u 38. minuti zabio za 0:4.

Za Leipzig su u drugom poluvremenu poentirali Ouedraogo i Lukeba u 56., odnosno 65. minuti za konačnih 0:6.

Kristijan Jakić odigrao je cijeli susret za Augsburg, dok je Labrović dvoboj odgledao s klupe.

HSV hrvatskog stopera Luke Vuškovića poražen je s 0:1 od Wolfsburga. Jedini pogodak zabio je Daghim u 15. minuti. Vušković je ponovno odigrao dobru utakmicu, zabilježio je 11 osvojenih zračnih te šest duela na zemlji. Sedam puta je oduzeo posjed te sedam puta otklonio opasnost. Uz to, blokirao je jedan udarac.

Lovro Majer nije ulazio u igru za Wolfsburg.

Eintracht Frankfurt porazio je St. Pauli s 2:0. Oba pogotka za domaći sastav postigao je Jonathan Burkardt u 35. i 55. minuti.