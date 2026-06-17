VIDEO / Iz Sydneya je sam potegnuo za Dallas: ‘To nije bio nikakav problem, za Hrvatsku sam uvijek tu’

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Naš Vedran Babić se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će pratiti nastupe hrvatske reprezentacije. Tako je srijedu proveo u Arlingtonu, okolici Dallasa gdje Hrvatska od 22 sata igra protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Tamo je naišao na Bena koji je u Dallas potegnuo s drugog kraja svijeta, iz Sydneya. Ovo je Benu prvi put da na velikom natjecanju prati Hrvatsku, a u susretu s Engleskom najavio je pobjedu kao i 2018. na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nakon utakmice će još nekoliko dana biti u Dallasu te će potom odletjeti za Zagreb kako bi bio sa svojim sunarodnjacima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.