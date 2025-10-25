VIDEO / Ivanović zatresao mrežu u visokoj pobjedi! Benfica došla na bod zaostatka od Porta

Podijeli :

Nogometaši Benfice uvjerljivo su s 5:0 svladali Aroucu u 9. kolu portugalskog prvenstva. Junak Mourinhove momčadi bio je sjajni grčki napadač Vangelis Pavlidis koji je postigao hat-trick golovima u 9., 22. i 50. minuti, a dva pogotka zabio je s bijele točke. Pavlidisa je u 77. zamijenio hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović koji je postavio konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi, također iz penala. Benfica je ovom pobjedom došla na bod zaostatka za vodećim Portom koji u ponedjeljak gostuje kod Moreirensea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.