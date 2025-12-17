VIDEO / Ivanović zabio nakon skoro dva mjeseca suše

Podijeli :

U srijedu navečer počela je utakmica osmine finale portugalskog Kupa između Farensea i Benfice za koju igra hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović. U prvom dijelu hrvatski napadač nije zabio gol iako je tresao mrežu. Međutim, taj pogodak mu je poništen zbog zaleđa. U drugom dijelu Ivanoviću nitko nije mogao ponišititi gol. "Devetka" Benfice našla se na pravom mjestu nakon odbijanca te je pogodila za 2:0 Benfice protiv drugoligaša. To je hrvatsko reprezentativcu bio prvi pogodak nakon skoro dva mjeseca. Posljednji je zabio 25. listopada protiv Arouce u devetom kolu Primeira lige. Tada je u 93. minuti zabio iz kaznenog udarca.

