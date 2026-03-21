VIDEO / Iskusni Welbeck srušio Liverpool bez Salaha i Alissona i ušao u borbu za Ligu prvaka

U najranijoj subotnjoj utakmici Premier lige Brighton je na svom terenu ugostio Liverpool. Iako su Redsi u na jug Engleske stigli nakon pobjede u osmini finala Lige prvaka, do pobjede su došli Galebovi golovima 35-godišnjeg Danny Welbecka. Iskusni Englez dva puta je tresao mrežu Giorgija Mamardashvilija dok je jedini pogodak za Liverpool zabio Mađar srpskih korijena Miloš Kerkez.

Prvi važan događaj dogodio se u sedmoj minuti kada se Hugo Ekitike nakon sudara s Jamesom Milnerom. Francuski reprezentativac je potom u suzama napustio travnjak te je umjesto njega ušao Curtis Jones.

U 14. minuti je potom Danny Welbeck doveo Brighton u vodstvo, a Liverpool je u 16 minuta kasnije izjednačio nakon velike greške u obrani koju je iskoristio Miloš Kerkez. Taj rezultat na semaforu stajao je do 56. minute kada je ponovno iskusni Welbeck pogodio za 2:1.

Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici što je značilo da su Galebovi upisali vrijednu pobjedu u borbi za Europu. Brighton je skočio na osmo mjesto Premier lige s 43 boda, šest manje od petog Liverpoola koji drži mjesto koje će najvjerojatnije zbog engleskih uspjeha u europskim natjecanjima voditi u Ligu prvaka.

Do kraja je ostalo sedam kola pa će borba za Ligu prvaka biti poprilično uzbudljiva.

