VIDEO / Irci doživjeli katastrofu u Armeniji, Svjetsko prvenstvo sada je miljama udaljeno

Nakon dvije odigrane utakmice u skupini F kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo nogometaši Irske su i dalje bez pobjede.

Nakon domaćih 2-2 protiv Mađarske u utorak su Irci u Jerevanu poraženi od Armenije s 1-2. Armenci su se time oporavili od startnog teškog domaćeg poraza od Portugala 0-5.

U nadoknadi prvog poluvremena dosuđen je jedanaesterac za Armeniju, a precizan je bio Spertsjan za 1-0. Odmah na startu drugog dijela, od 51. minute, Irska je bila u zaostatku od dva pogotka nakon što je Ranos pogodio za 2-0. U 57. minuti je smanjio Ferguson, ali Irci se drugi put nisu uspjeli vratiti iz minusa 0-2. Na premijeri u skupini gubili su od Mađara 0-2, ali su tada zabili u nadoknadi za 2-2 i jedan bod.

U ovoj će skupini kasnije u utorak igrati Mađarska i Portugal u Budimpešti.