VIDEO / Iranski golman upisao najbolju obranu SP-a, svi su loptu vidjeli u mreži

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(AP Photo/Mark J. Terrill) via Guliver Image

U drugom kolu Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi snage su odmjerile reprezentacije Belgije i Irana te je jedan igrač bio posebno dobra. Riječ je o vrataru Alirezi Beiranvandu koji je upisao sedam obrana od kojih je jedna bila posebno dobra.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova iako nije nedostajalo prilika. Posebno raspoložen bio je Alireza Beiranvand koji je na vratima Irana skupio čak četiri obrane.

U drugom dijelu smo prvu pravu priliku vidjeli u 53. minuti kada je dobar udarac Taremija sjajno obranio Courtois. No, ta sjajna obrana nije bila ni blizu dobra kao ona koju je iranski golman upisao u 59. minuti.

Nakon odbijanca u petercu Irana u velikoj prilici našao se Maxim De Cuyper te se činilo da je Beiranvand, koji je već bio na podu, bio svladan. No, bek Brightona dao je priliku golmanu Tractora koji je to iskoristio za obranu turnira.

Tu obranu pogledajte OVDJE na 6:20.