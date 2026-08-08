VIDEO / Inter bez Sučića u sastavu poveo protiv Juventusa

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U nastavku azijsko-australskog dijela priprema Juventus i Inter igraju međusobno u Perthu. Prvi je poveo Inter pogotkom Federica Dimarca u 20. minuti. Dimarco je krasno pogodio lijevom nogom s desetak metara nakon asistencije Bonnyja. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije u sastavu Intera, vratio se prije nekoliko dana iz Australije radi prinove u obitelji.

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