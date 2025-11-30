VIDEO / Igrači Dinamovog protivnika u Europa ligi isprovocirali navijače Seville i izazvali prekid utakmice

Podijeli :

Derbi Sevilla - Betis, jedan od najvatrenijih derbija u europskom nogometu, prekinut je zbog incidenta, kada je sudac naredio ekipama da se povuku s terena. Ubrzo su se vratili i Betis je onda potvrdio pobjedu od 2:0. Betis je inače Dinamov protivnik u Europa ligi, a na Maksimiru će gostovati 11. prosinca.

Naravno, igrači Betisa nisu propustili priliku isprovocirati domaće navijače.

Nakon jedne intervencije u obrani, igrač BetisaNatan burno je gestikulirao prema tribinama, na što su navijači Seville reagirali bacanjem bočica s vodom na teren.

Bio je to incident koji je natjerao suca da prekine utakmicu.

