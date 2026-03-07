VIDEO / Ibričić za SK: Svaka čast Garciji i Hajduku što se s ovakvom ekipom bore za naslov

Podijeli :

Sport Klub

Najveći derbi hrvatskog nogometa igra se u nedjelju od 15 sati na Poljudu, gdje će se susresti Hajduk i Dinamo. Stadion je rasprodan, a u Splitu se očekuje više od 30 tisuća gledatelja i užarena atmosfera.

Dinamo u utakmicu ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred Hajduka. Splićani derbi dočekuju nakon bolnog ispadanja iz Kupa protiv Rijeke, kada su na Rujevici u dubokoj sudačkoj nadoknadi primili dva gola i ostali bez polufinala. Dinamo je, s druge strane, sredinom tjedna bez problema odradio Kup utakmicu protiv Kurilovca i pritom odmorio glavne igrače. Uoči velikog derbija za Sport Klub govorila je i Hajdukova ikona Senijad Ibričić. U dresu Hajduka nemate niti jedan poraz od Dinama u HNL-u, a u prve tri utakmice zabili ste tri pogotka:

“Nisam znao za taj podatak da nisam izgubio od Dinama u HNL-u. Svi znamo da su utakmice protiv Dinama posebne. Te utakmice spremaju se i dva tjedna ranije, ne samo taj dan. Izazov, pun stadion, to je ono zbog čega sam i na kraju igrao nogomet. Nekako sam uvijek zbog toga ima poseban motiv, volio sam velike utakmice. Nema ljepše još kad uz to zabiješ gol i pobijediš.”

Je li za Vas najdraži ‘papelitos derbi’ iz 2009. godine?

“To mi spada u tri najdraže utakmice u Hajdukovom dresu. Bila je to prva utakmica nakon zimske pauze i cijele pripreme se samo pričalo o toj utakmici. Znali smo ako pobijedimo da ćemo preuzeti prvo mjesto. Bila je posebna atmosfera i poseban doživljaj. Pobjedom smo postali vodeći, imali sve u svojim rukama, ali nažalost nismo uspjeli…”

Je li u svlačionici postajao gard da je to sezona u kojoj će Hajduk biti prvak?

“Tada su se događale pozitivne stvari u Hajduku, s cijelim preoblikovanjem vlasti, a imali smo i dobre igrače. Na polusezoni smo bili blizu Dinama, kasnije preuzeli prvo mjesto i naravno da smo vjerovali da možemo biti prvaci. Nažalost, dogodila se ta utakmica s Varteksom i kasnije smo ostali bez titule.”

Kako gledate na težak poraz Hajduka od Rijeke u Kupu i kako podignuti momčad nakon takvog šoka?

“Sigurno da nije lako. Mala sreća u toj nesreći je da dolazi Dinamo. To je neki poseban motiv. Ali ovaj poraz u Rijeci bi mogao ostaviti neke daljnje posljedice. Ponavljam, dobro je što dolazi Dinamo pa će motiv samim time biti veći. Znamo da Hajduku igrao samo pobjeda kako bi ostao u igri za titulu.”

Prognoza?

“Kao i svaki navijač Hajduka, nadam se pobjedi. Ova utakmica može puno toga odlučiti. Nadam se pobjedi da se prebrodi ovaj poraz od Rijeke i tako vrati na pobjednički put. Sve osim pobjede, nažalost, odvest će prvenstvo u nekom drugom smjeru.”

Kako gledate na Hajduk pod Garcijom?

“Hajduk mi ne izgleda loše. Svaka čast Garciji što je dao priliku velikom broju mladih igrača. Kad pogledamo s kojom ekipom se bori za naslov, za to treba skinuti kapu svima. U Istri je pokazao da je dobar trener, malo ima i nesreće, ali vjerujem da s Hajdukom može napraviti dobre stvari.”

Komentar na Bobanov Dinamo?

“Kad dođe netko poput njega, sigurno da mora nešto biti dobro. Sjetimo se što je sve napravio kao igrač, a onda i kasnije u kakvim klubovima je radio. Njegova najveća prednost je što odlučuje sam. Drugačije ne možeš napraviti te stvari. Napravio je veliki zaokret, riješio se glavnih igrača s jasnim ciljem. Doveo je dobre, mlade igrače, a i neke iskusne. Teško je kad promijeniš toliko igrača, ali, realno, doveo je kvalitetne igrače i sigurno im je bilo puno lakše da budu gdje sada jesu.”