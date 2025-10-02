VIDEO / I nakon odlaska Đalovića u Mariboru izbio novi incident, igrač se ispričao

Podijeli :

Pravi kaos u Mariboru.

Iznenadni odlazak Radomira Đalovića iz Maribora došao je nenadano i odjeknuo je u javnosti. U tri utakmice upisao je tri pobjede, no pred veliki derbi protiv Celja dogodio se incident preko kojeg nije mogao prijeći.

Prvo je izbio verbalni, a onda i fizički sukob između dvojice igrača Omara Rekkika i Benjamina Tetteha pri čemu je i Đalović zaradio udarac u lice. Dvojac je potjerao u svlačionicu i nastavio s treningom, a onda obavijestio upravu klubu da želi raskid ugovora.

Napustio je klub, a nakon derbija protiv Celja pronašli su mu zamjenu, a to je Feđa Dudić.

No, fizički sukob između dvojice igrača nije bio jedini incident koji se dogodio u Mariboru. U velikom derbiju Celja i Maribora (3:0), nakon točno sat vremena igre, pomoćni trener Karanović odlučio je napraviti zamjenu, uveo je Tetteha umjesto Orphe Mbine, ali Mbini se to i nije svidjelo.

Prvo se odbio rukovati sa suigračima koji su stajali uz aut-liniju i čekali na ulazak u igru, a kad je stigao do klupe, skinuo je dres i bacio ga na pod.

Mbina se kasnije ispričao momčadi i navijačima, a iz kluba su otkrili da ga vrlo vjerojatno čeka disciplinska kazna:

“Razgovarao sam s njim nakon utakmice, objasnio mi je situacije iz svoje perspektive, svoje namjere. Rekao mi je da je frustriran, kasnije se javno ispričao navijačima, ali takve akcije su neprihvatljive u našem klubu.

Disciplinski odbor će objaviti kako vide njegov potez, odlučit će je li to bilo namjerno ili ne, zaslužuje li kaznu ili ne. Igrač je svjestan svega. Kad sam to vidio, nisam bio sretan. Sigurno će biti disciplinskim mjera”, rekao je Cem Basgul koji je desna ruka vlasnika kluba i turskog biznismena Acuna Ilicala pa dodao:

“Ne mogu reći hoće li se to ikad ponoviti ili neće, ali bit će posljedica. U siječnju ćemo odlučiti tko će ostati u klubu, a tko ne. Igrači moraju početi pokazivati poštovanje prema ovo klubu, prema navijačima.”

