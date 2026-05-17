VIDEO / HSV-ov debitant obranio je penal: Pogledajte kako mu je Vušković čestitao

U posljednjem kolu njemačke Bundeslige HSV Luke Vuškovića je na gostovanju kod Bayer Leverkusena remizirao 1:1. Bio je to rezultatski nevažan susret za HSV koji je već osigurao ostanak u ligi pa su mogli na vratima imati debitanta Sandera Tangvika koji je stigao u siječnju iz Rosenborga. Norveški vratar pokazao se u pravom svjetlu već u 25. minuti kada je češkom napadaču Patriku Schicku obranio kazneni udarac. On je to proslavio s osmijehom na licu, a kada je lopta izašla iz igre prvi mu je došao čestitati hrvatski reprezentativac. Vušković ga je uhvatio za glavu i zdušno mu čestitao. Mladom Hrvatu ovo je bila posljednja utakmica u dresu HSV-a te se sada vraća u svoj klub Tottenham. Još uvijek se ne zna hoće li sljedeće sezone ostati u londonskom klubu koji se bori za ostanak u Premier ligi ili će potražiti novu nogometnu destinaciju.

