VIDEO / Hrvatski stoper zabio autogol pa nesuđeni hajdukovac golčinom ‘ispravio’ njegovu grešku

Hrvatski stoper Matej Maglica u 38. minuti bio je tragičar za svoj Darmstadt. Glavom je zabio autogol za vodstvo Karlsruhera 1:0. No, ekspresno je za Darmstadt izjednačio na 1:1 Marko Richter kojeg se ovog ljeta povezivalo s Hajdukom. U 45. minuti zabio je sjajnu golčinu iz slobodnjaka i tako 'ispravio' pogrešku svog suigrača. Pogledajte!

