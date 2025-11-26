VIDEO / Hrvatska kolonija u Singapuru slavila protiv hrvatskog trenera i ostala u igri za osminu finala Lige prvaka: Oduševio bivši vratar Slavena

Podijeli :

U pretposljednjem kolu skupine G u azijskoj Ligi prvaka 2 je singapurski Lion City ugostio indonezijski Persib. U oba kluba Hrvatska je imala svoje predstavnike. U domaćoj ekipi to su bili Toni Datković i Ivan Sušak dok je na klupi Persiba sjedio Bojan Hodak. Na kraju je važnu pobjedu od 3:2 upisala singapurska momčad.

Prvi gol pao je već u devetoj minuti kada Lennart Thy pogodio za 1:0 Lion Cityja. Ipak, vodstvo Singapuraca trajalo je tek dvije minute. U 11. minuti je irački reprezentativac Frans Putros zabio za 1:1, a s tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme.

U drugom dijelu je do prvog vodstva na utakmici stigao Persib. Za 2:1 pogodio je Andrew Jung u 56. minuti. Činilo se da će Persib tako nakon 10 godina osigurati plasman u osminu finala kontinentalnog natjecanja, ali samo šest minuta kasnije Lion City je izjednačio. Shawal Anuar pogodio je za 2:2, ali i u tom trenutku je Persib imao sigurno mjesto u osmini finala.

Međutim, Singapurci nisu odustali i devet minuta kasnije je Anderson Lopes zabio za 3:2. Do kraja susreta se nije mijenjao rezultat i Lion City je došao do pobjede i sedmog boda. Persib je na 10 koliko ima i Bangkok United. S njima igraju u posljednjem kolu, a tamo će Lion City navijati za Tajlanđane. Naime, u slučaju pobjede protiv Selangora igra im samo pobjeda Bankgoka s kojim imaju lošiji međusobni omjer dok s Persibom imaju bolji jer su uz ovu pobjedu upisali i remi.

Podsjećamo, u redovima Lion Cityja je svih 90 minuta sjajno odradio Ivan Sušak upisavši sedam obrana dok je Toni Datković također odradio cijeli susret.

