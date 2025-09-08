VIDEO / Hrvatska je tražila penal, a onda je Perišić oduševio liderskim potezom

Podijeli :

U 40. minuti Hrvatska je tražila kazneni udarac nakon što je lopta pogodila Savića u ruku, no sudac se nije oglasio. Duje Ćaleta-Car burno je prosvjedovao, a prije toga već je dobio žuti karton. Onda je Ivan Perišić dotrčao do njega i liderski ga upozorio da pripazi kako Hrvatska ne bi ostala s igračem manje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.