Tonhäuser via Guliver

Hrvatski nogometaši Luka Vušković i Igor Matanović upisali su se u strijelce u susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva u kojem je HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2.

Vušković i Matanović nastavljaju s odličnim igrama u njemačkom prvenstvu tek nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva. Matanović je postigao dva, a Vušković jedan gol u susretu u kojem je HSV porazio finaliste Europske lige sa 3-2.

HSV je poveo u 14. minuti golom Bakeryja Jatte, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Matanović. Bila je to praktički prva akcija gostiju nakon primljenog gola. Lukas Kubler je ubacio s desne strane, a Matanović pravovremeno utrčao i sjajnim volejem poslao loptu iza Daniela Fernandesa za 1-1.

HSV je u 64. minuti stigao do nove prednosti i to sjajnim golom Vuškovića iz slobodnog udarca sa više od 20 metara. Za braniča Tottenhama na posudbi u njemačkom klubu bio je to šesti gol u Bundesligi ove sezone. HSV je korak bliže pobjedi stigao u 67. minuti kada je Fabio Balde zabio za 3-1.

Gosti se nisu predavali i u 87. minuti Matanović je zabio svoj drugi gol na utakmici. Vincenzo Grifo je izveo korner, a Matanović glavom zabio za 2-3. Bio je to njegov deseti ligaški gol ove sezone, te ukupno 14. u svim natjecanjima uz tri asistencije.

Freiburg je do kraja susreta lovio izjednačenje, ali nije uspio. Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili “standing ovation” u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

HSV se ovom pobjedom uspeo na 11. mjesto sa 37 bodova, dok je Freiburg na sedmoj poziciji sa 44 boda. Vodi prvak Bayern sa 86 bodova, čak 16 više od Borussie Dortmund.

