VIDEO / Hrvat zabio jedan od najbizarnijih pogodaka sezone

Prvi pogodak postigao je hrvatski stoper Nikola Soldo, sin legendarnog reprezentativca Zvonimira Solde. Bivši igrač Intera iz Zaprešića, Lokomotive, Kolna i Kaiserslauterna u 52. minuti doveo je svoju momčad u vodstvo jednim od najbizarnijih pogodaka sezone.

Nakon izvedenog slobodnog udarca lopta je stigla do Solde, koji je lošije zahvatio udarac slabijom, lijevom nogom, no lopta se ipak nekako otkotrljala u mrežu, pritom prošavši kroz noge dvojici domaćih igrača.

Bio mu je to prvi pogodak u prvenstvu, a ima i jedan u bugarskom Kupu. Do kraja susreta Botev je postigao još dva gola i osigurao uvjerljivu pobjedu u posljednjem kolu regularnog dijela sezone.

Botev sada drži 8. mjesto, posljednje koje vodi u mini-ligu za plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Kako bi ga zadržali, Slavia Sofia u četvrtak ne smije slaviti na gostovanju kod Montane.