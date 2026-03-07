VIDEO / Hrvat zabio drugi gol za Bešiktaš u pet dana, posebno je razveselio jednog navijača

Podijeli :

Nogometaši Bašakšehira dočekuju Goztepe u 25. kolu Superliga, a domaćoj je momčadi vodstvo 2:1 u 69. minuti donio hrvatski nogometaš Ivan Brnić. Ovo mu je drugi gol u pet dana, a precizan je za isti rezultat bio i u porazu svoje momčadi u Kupu protiv Trabzonspora. Novom pogotku Brnića posebno se veselio navijač na tribinama koji susret prati s plakatom hrvatske zastave, njegove fotografije te brojem dresa. Pogledajte!