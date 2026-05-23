VIDEO / Hrvat nastavlja dominirati na drugom kraju svijeta: Stigao je do trećeg uzastopnog naslova sa svojom momčadi

Bojan Hodak, hrvatski trener koji je u domovini i dalje manje poznato ime, nastavlja graditi vrlo uspješnu karijeru u jugoistočnoj Aziji. Riječ je o 54-godišnjaku iz zagrebačkog Trnja koji je još kao igrač prije gotovo tri desetljeća otišao u inozemstvo, gdje je ostao i kao trener.
S indonezijskim Persib Bandungom osvojio je treći uzastopni naslov prvaka, potvrdivši dominaciju u tamošnjem nogometu.
Sezonu su završili na vrhu ljestvice s 79 bodova, koliko je imao i Borneo, no titula je pripala Persibu zbog boljeg međusobnog omjera.
