VIDEO / Hrvat nastavlja dominirati na drugom kraju svijeta: Stigao je do trećeg uzastopnog naslova sa svojom momčadi

Podijeli :

Bojan Hodak, hrvatski trener koji je u domovini i dalje manje poznato ime, nastavlja graditi vrlo uspješnu karijeru u jugoistočnoj Aziji. Riječ je o 54-godišnjaku iz zagrebačkog Trnja koji je još kao igrač prije gotovo tri desetljeća otišao u inozemstvo, gdje je ostao i kao trener.

S indonezijskim Persib Bandungom osvojio je treći uzastopni naslov prvaka, potvrdivši dominaciju u tamošnjem nogometu.

Trener koji vodi klub od 15 milijuna navijača: ‘Godi mi što me u Hrvatskoj ne prepoznaju’

Sezonu su završili na vrhu ljestvice s 79 bodova, koliko je imao i Borneo, no titula je pripala Persibu zbog boljeg međusobnog omjera.

Tijekom rada u Aziji vodio je kineski Shandong Luneng, malezijske klubove Kelantan, Johor DT, Penang i Kuala Lumpur, zatim indonezijski Makassar te mladu reprezentaciju Malezije, a sada je stigao do 12. trofeja u trenerskoj karijeri.