VIDEO / Horor debi za Senegalca u La Ligi, pogledajte kako je poklonio gol Madriđanima

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Nakon velike pobjede Alavesa nad Getafeom (3:0) u otvaranju La Lige, red je došao na drugi susret između Seville i Raya Vallecana. Dok smo u prvoj utakmici na pogodak čekali do 73. minute, u Andaluziji je gol pao već u četvrtoj. U obrani se poigravao Senegalac Arouna Sangante koji je ljetos došao iz francuskog Le Havrea. Stoper, kojemu je ovo debi u španjolskoj eliti, izgubio je loptu na rubu šesnaesterca te je to iskoristio Alvaro Garcia koji je pogodio u praznu mrežu za 1:0 Raya Vallecana, kluba iz Vallecasa, četvrti Madrida.

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