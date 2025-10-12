VIDEO / Hodoba: Za mene je Dalićevih 100 utakmica na klupi Hrvatske uspjeh, podbacili smo na samo jednom turniru

Hrvatska nogometna reprezentacija glavna je vijest ovih dana u našoj sportskoj javnosti, a nakon utakmice u Pragu Ivan Hodoba i Ivan Mihovil Klarić detaljno su analizirali 100 utakmica Zlatka Dalića na klupi Vatrenih te najavili večerašnji susret protiv Gibraltara u Varaždinu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
