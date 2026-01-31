VIDEO / Hamburg obožava Vuškovića! Pogledajte gol kojim je Vatreni izjednačio protiv Bayerna

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković ponovno oduševljava. U utakmici svog HSV-a i Bayerna izjednačio je rezultat pogotkom u 53. minuti. Asistirao mu je s lijeve strane ubačajem Mikelbrencis, a Vušković je u skoku nadmudrio Daviesa i pogodio pored nemoćnog Neuera. Uslijedila je burna proslava s navijačima koji, malo je reći, obožavaju našeg igrača. Vuškoviću je to bio četvrti ligaški pogodak ove sezone.

