VIDEO / Haaland nevjerojatnim sprintom izludio obranu Arsenala, City vodi na Emiratesu!

Nogometaši Arsenala i Manchester Cityja na stadionu Emirates igraju derbi 5. kola engleske Premier lige. Gosti su došli u rano vodstvo, već u 9. minuti preko fantastičnog Erlinga Haalanda. 'Građani' su oduzeli loptu na vlastitoj polovici, a Reijnders je povukao kontranapad. Haaland je bez lopte krenuo u svoj prepoznatljivi brzi sprint koji apsolutno nitko od 'Topnika' nije mogao pratiti. Reijnders je pravovremeno uposlio Norvežanina koji je sigurno pogodio za 0:1.