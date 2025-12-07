VIDEO / Guehi u završnici utakmice u Londonu osigurao slavlje Crystal Palaceu

Nogometaši Crystal Palacea skočili su na četvrto mjesto ljestvice engleskog prvenstva gostujućom 2-1 pobjedom protiv Fulhama u susretu 15. kola.
U prvom poluvremenu Nketiah (20) je doveo goste u prednost, a Wilson (38) je poravnao, da bi u samoj završnici Guehi (87) glavom nakon kornera osigurao tri boda “orlovima”.
Crystal Palace sada ima 26 bodova, jedan više od petog Chelseaja, a dva od šestog Evertona, dok je Fulham 15. sa 17 bodova.
Vodi Arsenal sa 33 boda, dva više od drugog Manchester Cityja, a tri od treće Aston Ville.
