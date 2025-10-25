VIDEO / Grozna ozljeda u Bundesligi! Reakcija suigrača govori sve

Podijeli :

Želimo mu brz oporavak...

Nogometaši Borussije Dortmund bili su sasvim blizu da treću ligašku utakmicu u nizu ostanu bez pobjede, ali su Koeln ipak pobijedili na domaćem terenu 1-0 golom u 96. minuti.

Borussia (D) je dominirala protiv Koelna, ali su gosti organizirano branili sve prilaze svojim vratima do šeste minute sudačke nadoknade.

Momčadi Nike Kovača, uvelike je pomogla grozna ozljeda Tima Huebersa koji je 84. minuti stradao nakon duela s Guirassyjem. Stoper gostiju doživio je, naizgled tešku, ozljedu koljena, a njegova momčad je do tog trenutka napravila svih pet zamjena, stoga su utakmicu morali završiti s desetoricom.