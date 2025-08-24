VIDEO / Grealish u drugoj utakmici nakon odlaska iz Cityja upisao dvije asistencije

Podijeli :

Jack Grealish ovo je ljeto Manchester City zamijenio Evertonom. Talentirano lijevo krilo koje je svoju slavu steklo igrama za Aston Villu dobro je krenulo u novu etapu karijere. Mnogi su sa skepsom promatrali ovaj transfer, ali Grealish je u svojoj drugoj utakmici za Everton upisao dvije asistencije. Kod prvog kola je uposlio Ilimana Ndiayea dok je kod drugog namjestio loptu Jamesu Garneru koji je sjajno zabio s 20ak metara za 2:0 protiv Brightona.