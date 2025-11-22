VIDEO / Golman West Hama upisao nevjerojatnu asistenciju protiv Bournemoutha

Podijeli :

Popodnevni termin Premier lige dosad je pružio tek jedan pogodak, ali on je bio spektakularan. U utakmici između Bournemoutha i West Hama vidjeli smo asistenciju vratara Čekićara. Alphonse Areola uputio je sjajnu dugu loptu koju je primirio napadač Callum Wilson, a potom je pogodio za vodstvo 1:0 na teškom gostovanju.

