VIDEO / Golman Švedske podsjetio na Carsona i darovao gol Slovencima

U tijeku je utakmica Slovenije i Švedske u Stožicama. Nakon prvog poluvremena gosti su vodili s 1:0, ali odmah na početku drugog dijela su Slovenci izjednačili. Sandi Lovrić uputio je mlak udarac s 20ak metara, ali Robin Olsen na vratima Švedske nije dobro reagirao te mu je lopta prošla kroz ruke i noge za delirij na tribinama. Švedski golman je tako 2007. podsjetio na Scotta Carsona koji je na Wembleyju slično primio gol od Nike Kranjčara. Tada je Hrvatska u Londonu slavila s 3:2 te je tako onemogućila Engleze u ostvarivanju plasmana na Europsko prvenstvo.

