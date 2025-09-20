VIDEO / Golman Chelseaja ‘pokosio’ Mbeuma! Crveni karton na startu derbiju

Podijeli :

Derbi petog kola engleske Premier lige igra se na Old Traffordu između Manchester Uniteda i Chelseaja. Okršaj je počeo žustro, a Chelsea je već u 5. minuti ostao s igračem manje. Vratar domaćih sjajno je poslao dugu loptu na Benjamina Šeška koji je glavom proigrao Bryana Mbeuma. Kamerunac je hitao prema vratima, a Robert Sanchez izletio je s gola i 'pokosio' napadača Crvenih vragova. Sudac Peter Bankes je bez puno razmišljanja Sanchezu pokazao crveni karton.