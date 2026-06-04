VIDEO / Golčina ili velika greška golmana Barcelone? Pogledajte kako je Irak izjednačio protiv Španjolske

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Španjolska je u četvrtak od 21 sat započela svoju prvu pripremnu utakmicu u lipnju, a protivnici su im bili Iračani koji su također izborili nastup na Svjetskom prvenstvu. Furia je dominirala od početka, a već u 16. minuti uspjeli su doći do prednosti. Tada je Dani Olmo poslao loptu u prostor koju je kroz noge propustio Borja Iglesias da bi na kraju lopta došla u noge Ferrana Torresa. Olmov suigrač iz Barcelone tada je s centra započeo svoj trk prema golu te je mirno pogodio za 1:0 Španjolske. Irak je ipak izjednačio u 27. minuti golom Merchasa Doskija. Lijevi bek je iznenadio vratara Joana Garciju koji je očekivao ubačaj. Nije uspio reagirati i Irak je šokantno izjednačio u La Coruni.

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