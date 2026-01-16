VIDEO / Girona s dva penala slavila u katalonskom derbiju: Livaković opet ostao na klupi

Podijeli :

U 20. kolu španjolske La Lige odigran je katalonski derbi između Espanyola i Girone. U Barceloni je peta momčad lige ugostila 13., a do pobjede je na kraju ipak došla gostujuća ekipa. Ključan u tom susretu bio je Vladyslav Vanat koji je realizirao dva kaznena udarca za pobjedu od 2:0. Činilo se da Ukrajinac neće biti savršen jer je u prvom pokušaju njegov udarac obranio srpski vratar Marko Dmitrović. Međutim, golman Espanyola prerano je izašao s crte i kazneni udarac se ponovio. Ovaj put je Vanat bio uspješan za vodstvo. Girona je i u drugom dijelu dobila kazneni udarac, a sigurni izvođač ponovno je bio Vanat koji je tako samostalno donio pobjedu Gironi. Ovom pobjedom gostujuća ekipa skočila je na deveto mjesto La Lige dok je Espanyol i dalje peti. Dominik Livaković ponovno nije ušao u igru.

