VIDEO / Getafe u sezonu startao pobjedom na teškom gostovanju kod Celte

Vodeći pogodak za goste postigao je Adrian Liso u 47. minuti, a za 2-0 strijelac je bio Nigerijac Chrisantus Uche u 72. minuti.

U nedjelju su na rasporedu još dvije utakmice prvog kola nove sezone španjolskog prvenstva: Athleti Bilbao dočekuje Sevillu (19.30), a Espanyol će ugostiti Atletico Madrid (21.30).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.