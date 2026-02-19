VIDEO / ‘Genk griješi u obrani, ja sam promašio dosta toga. Nadam se da Dinamovi napadači neće’

Podijeli :

Kako protiv Genka, gdje su mu slabe točke? Pitali smo to nogometaša koji je nedavno igrao baš protiv Dinamova suparnika u Europa ligi.

Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru igra prvu utakmicu playoffa za osminu finala Europa lige. Protivnik je slavni Genk, koji ove sezone pokazuje dva različita lica.

Jedno u Europi gdje je u osam utakmica prve faze upisao pet pobjeda, remi i dva poraza te za dlaku ostao bez izravnog plasmana u drugi krug. A drugo lice u domaćem prvenstvu gdje je, usprkos nizu od tri pobjede, tek sedmi u poretku s čak 18 bodova zaostatka za vodećim Unionom.

E, sad. Koje lice očekivati na Maksimiru? Pitamo Davida Toševskog (24), napadač belgijskog prvoligaša Dendera s kojim je ove sezone dvaput izgubio od Genka 2:1.

“Meni osobno ostavili su dojam da imaju tehnički jako dobre igrače koji su sposobni zabiti u svakoj situaciji”, kaže za Sport Klub Toševski, igrač iz Sjeverne Makedonije koji je prije dvije sezone igrao za Šibenik u drugom rangu hrvatskog nogometa.

“Otkad su promijenili trenera vratili su se pobjedama u prvenstvu. Sada im ne ide toliko loše kao početkom sezone. Imaju dobre individualce i znaju iskoristiti svoj moment.”

Promjena trenera o kojoj govori nekadašnji napadač Rabotničkog, Rostova, Gornika i Austrije Klagenfurt dogodila se krajem 2025. kada je Thorstena Finka zamijenio Nicky Hayen.

Ima tu i jedan “ali”, to je “ali” nade za Dinamo.

“Genk nije konstantan 90 minuta, prije svega taktički. Često ostavlja prostor i radi greške u obrani jer su tu uglavnom mladi igrači. To im je možda slabija strana.”

Ima li David kakav savjet za Dinamove napadače?

“Samo neka budu fokusirani i na pravom mjestu, bit će šansi. Ja sam na obje utakmice promašio dosta toga. Želim više sreće Dinamovim napadačima.”

Na pitanje tko je u Genku najopasniji, Toševski k’o iz topa odgovara:

“Grk Karetsas.”

A taj dečko, punog imena Konstantinos Karetsas, ima samo 18 godina i već vrijedi 28 milijuna eura po Transfermarktu. Kako se ono kaže, za njega se otima pola Europe.

Ipak, prednost Toševski daje hrvatskom doprvaku.

“Bit će zanimljivo, ali Dinamu ide blaga prednost jer iskusniji u Europi”, rekao je Toševski i za kraj pozdravio Marija Carevića koji ga je vodio kao trener u dresu Šibenika.