VIDEO / Galata bez problema na startu, srušili su Gazientep u gostima

Aktualni prvak turske lige otvorio je i novu sezonu očekivanim slavljem. Galatasaray je u gostima svladao Gaziantep 3:0. Baris Alper Yilmaz postigao je dva pogotka s bijele točke, u 12. minuti te 12. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Osim njega, precizan je u 16. minuti bio Eren Elmali. Pogledajte golove!