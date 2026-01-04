VIDEO / Fulham poveo protiv Liverpoola, razlog je ovaj milimetarski potez Van Dijka

Podijeli :

U utakmici 20. kola Premier lige Fulham je poveo protiv Liverpoola. Susret je to koji je kasnio 15 minuta zbog ozljede navijača, a taj prekinuti ritam pomogao je Fulhamu koji je u 17. minuti poveo golom Harryja Wilsona. Velšanin se našao oči u oči s Alissonom te je lijepo pogodio za 1:0. Sudac je prvotno dosudio zaleđe, ali je nakon VAR provjere uočeno da je Virgil van Dijk milimetarskim postavljanjem na krivu stranu omogućio Wilsonu da bude u dozvoljenoj situaciji. Tako je Craig Pawson nakon VAR provjere pokazao na centar za vodstvo Fulhama.