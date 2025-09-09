VIDEO / Frustracija novopečene zvijezde Redsa, pogledajte kako je odbrojavao golmanu Kosova

Podijeli :

Reprezentacija Švedske poražena je sinoć na gostovanju u Prištini kod Kosova koje je slavilo 2:0. Frustracija među igračima Švedske bila je očigledna, a u samoj završnici vidjeli smo i najskupljeg igrača Premier lige i novopečene zvijezde Liverpoola Alexandera Isaka kako odbrojava koliko dugo Arijanet Murić zadržava loptu, u želji da podsjeti suca na "pravilo osam sekundi".