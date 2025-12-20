VIDEO / Freiburgu tri boda nakon golijade kod Majera. Vuškoviću, Kramariću i Jakiću po bod

Od subotnjih susreta 15. kola Bundeslige, u ranijem terminu, najviše je pažnje privukao ogled Wolfsburga i Freiburga u kojem je postignuto čak sedam pogodaka, a na kraju su slavili gosti s 4-3.
Sjajnu je utakmicu za Wolfsburg odigrao 20-godišnji Dženan Pejčinović koji je postigao tri pogotka, ali njegov ‘hat-trick’ na kraju nije bio dovoljan niti za jedan bod.
Treu je u petoj minuti doveo goste u vodstvo, ali je Pejčinović uzvratio s dva pogotka, u 13. i 49. minuti, za preokret i 2-1 Wolfsburga. Grifo je u 56. pogodio s bijele točke za 2-2, a novi je gol Pejčinović postigao u 69. minuti za novo vodstvo Wolfsburga.
Do kraja dvoboja uslijedio je novi preokret, a kreirali su ga prvo autogolom Seelt u 71. i Scherhant koji je u 78. minuti zabio pobjednički pogodak za 4-3 Freiburga.
Hrvatski nogometaš Lovro Majer počeo je utakmicu za Wolfsburg te je zamijenjen u 67. minuti.
Hamburg i Eintracht su remizirali 1-1, a hrvatski igrač Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu u domaćem sastavu. Oba su gola postignuta u prvom dijelu. Hamburg je poveo pogotkom Lokonge u 19. minuti, dok je u 26. na 1-1 izjednačio Larsson.
Golova nije bilo na utakmicama Augsburg – Werder i Stuttgart – Hoffenheim. Kristijan Jakić je za Augsburg igrao do 56. minute, dok je Andrej Kramarić zaigrao za Hoffenheim od 64. minute.
U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola. Parovi su Mainz – St. Pauli i Heidenheim – Bayern.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!