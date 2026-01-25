VIDEO / Freiburg dobio dvojben penal, a onda je vratar Kölna uzeo bočicu u ruke i pročitao Matanovića!

Podijeli :

Hrvatski napadač Igor Matanović zabio je u 44. minuti za 2:1 vodstvo Freiburga protiv Kölna. Dočekao je odbijenu loptu u gostujućem kaznenom prostoru i stigao do petog pogotka u Bundesligi i ukupno sedmog u svim natjecanjima. Isto tako, u posljednjih pet utakmica četiri puta je tresao protivničke mreže.

U 66. minuti mogao je Matanović stići do novog pogotka. Pucao je prema gostujućim vratima, a lopta se od tijela odbila u ruku gostujećeg braniča i sudac je na veliko nezadovoljstvo Kolna pokazao na bijelu točku. Hrvatski napadač preuzeo je odgovornost, ali njegov udarac pročitao je gostujući vratar Marvin Schwabe. Zanimljivo, prije samog izvođenja kaznenog udarca Schwabe je uzeo bočicu za vodu i s nje čitao upute gdje će Matanović pucati.