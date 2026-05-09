VIDEO / Fernandez ‘slučajnim’ golom prekinuo crni niz Chelseaja i donio bod na Anfieldu

Gosti iz Londona zaprijetili su već na otvaranju utakmice, no Liverpool je poveo u šestoj minuti pogotkom Ryana Gravenbercha.

Sve je krenulo nakon slobodnog udarca Dominika Szoboszlaija, a nakon odbijene lopte Miloš Kerkez proigrao je Rija Ngumoha. Mladi nogometaš Redsa potom je pronašao Gravenbercha, koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu.

Iako su u prvom poluvremenu postignuta dva pogotka, nastavak susreta obilježile su VAR intervencije, koje su poništile po jedan gol na obje strane zbog zaleđa.

Liverpool je bio bliže pobjedi – Virgil van Dijk pogodio je gredu, dok je Szoboszlai zatresao vratnicu.

Na kraju je završilo 1:1, što je bio već deveti remi Liverpoola i Chelseaja u posljednjih 14 međusobnih susreta. Chelsea je ovim bodom prekinuo niz od šest uzastopnih poraza.