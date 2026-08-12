VIDEO / Fenomenalni Martin Baturina majstorijom zabio gol Arsenalu

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U srijedu od 20 sati i 30 minuta krenula je utakmica Arsenala i Coma na Emiratesu koja je pružila zanimljivu utakmicu. Arsenal je poveo u 33. minuti nakon velike greške golmana Coma da bi krajem poluvremena Martin Baturina fenomenalnom minijaturom zabio za izjednačenje. Hrvatski veznjak sjajno je prošao između 19-godišnjeg Thea Juliennea i 16-godišnjeg Maxa Dowmana, a potom je silovitim udarcem pogodio za 1:1 i veliko veselje talijanske momčadi. Baturini je ovo prva pripremna utakmica ove sezone jer je dosad bio na odmoru nakon Svjetskog prvenstva. Cescu Fabregasu, koji ga početkom prošle sezone nije previše koristio, svojim izvedbama je pokazao da je i dalje na visokoj razini.

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