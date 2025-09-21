VIDEO / Fenerbahče kiksao pred utakmicu s Dinamom, cijelo poluvrijeme su imali igrača više

Podijeli :

Dinamov prvi europski protivnik nije u najboljoj formi...

Nogometaši Fenerbahče remizirali su na gostovanju protiv Kasimpase u okviru 6. kola turske Superlige.

Susret u kojem je Fenerbahče bio veliki favorit završio je 1:1. Gosti su poveli već u 3. minuti preko Asensia koji je silovito pucao s ruba kaznenog prostora te zatresao mrežu.

Odlaskom na poluvrijeme, činilo se kako turski velikan već ima tri boda u džepu jer je u 45. minuti Cafu zaradio izravni crveni karton što je značilo da će Fenerbahče, uz rezultatsku prednost imati i igrača više u čitavom drugom poluvremenu.

Ipak, momčad Domenica Tedesca je izgledala vrlo neuvjerljivo u nastavku, a blijedo izdanje kaznio je Haris Hajradinović golom u 64. minuti, čime je, pokazalo se, postavio konačni rezultat.

Ovo je bila posljednja utakmica Fenerbahčea pred putovanje na gostovanje u Zagreb, gdje će u srijedu odmjeriti snage s Dinamom u okviru prvog kola Europa lige.

Fenerbahče je u ovom trenutku na trećem mjestu turske Superlige s 12 bodova, a ovo im je drugi vezani remi, nakon što su u prošlom kolu kiksali na domaćem terenu protiv Alanyaspora te odigrali 2:2.

