VIDEO / Favoriti uspješni u engleskom Kupu: Eze zabio prvijenac za Arsenal

(Photo by Adam Gee News Images)

U srijedu navečer se uz utakmice Europske lige igrao i engleski EFL Cup, inače drugi kup po jačini u Engleskoj. Igrala su se četiri susreta, a svakom je bio jasan favorit. Newcastle je na svom terenu ugostio Bradford City, Arsenal je gostovao kod Port Vale, Manchester City je igrao protiv Huddersfielda u gostima, a Tottenham je na Tottenham stadionu bio domaćin Doncasteru. Svi premierligaši rutinski su slavili.

Newcastle je susret riješio u prvih 20 minuta. Za 1:0 je zabio Joelinton u 17. minuti da bi dvije minute kasnije na 2:0 povisio William Osula. Joelinton je kasnije zabio i za 3:0, a onda je u 79. minuti Andy Cook zabio počasni pogodak za Bradford. Nije to bio posljednji gol na utakmici. Svoj drugi, a Newcastleov četvrti zabio je Osula. Tako je Newcastle slavio s 4:1.

Utakmicu je u prvih 20 minuta bila gotova i u Londonu gdje je Tottenham ugostio Doncaster. U 14. minuti je Joao Palhinha zabio za vodstvo.

Već tada se znalo kako se Doncaster vrlo vjerojatno neće vratiti. Tri minute kasnije situacija se za goste i pogoršala jer je Jay McGrath pogodio svoju mrežu za 2:0 Spursa.

Tottenham je u drugom dijelu zabio i treći pogodak, a strijelac posljednjeg gola bio je Brennan Johnson.

Ni Manchester City na gostovanju kod Huddersfielda nije imao problema. U sastavu nije bilo Joška Gvardiola ni Erlinga Haalanda, ali to nije spriječilo Građane da povedu u 18. minuti pogotkom Phila Fodena. Njemu je asistirao mladi Divine Mukasa kojemu je ovo bio debi za seniorsku momčad.

City je do kraja susreta povećao prednost. Drugi gol na utakmici zabio je Brazilac Savinho u 74. minuti.

U posljednjoj utakmici, koja je i počela najkasnije, igrali su Port Vale i Arsenal. Topnici su na gostovanje došli nakon remija sa Cityjem, a zbog povratka nekih igrača nakon ozljeda Mikel Arteta se odlučio njih uvrstiti u sastav kako bi pronašli formu. Tako su William Saliba i Bukayo Saka uvršteni u početnu postavu. Jači Arsenal do vodstva je došao u osmoj minuti kada je Eberechi Eze na asistenciju MylesaLewis-Skellyja zabio svoj prvijenac za Topnike.

Nije Arsenal sve do posljednjih minuta utakmica uspio zabiti drugi pogodak. Tek je u 86. minuti Leandro Trossard zabio za 2:0 Arsenala. Njemu je asistirao Saliba. Bio je to i posljednji gol na utakmici i Topnici su prošli u osminu finala.

