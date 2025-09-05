VIDEO / Farani zaprijetili u posljednjim sekundama, Dalić odahnuo kad je odsviran kraj

Podijeli :

Hrvatska reprezentacija sačuvala je 1:0 u Torshavnu protiv Farskih otoka, iako su domaćini većim dijelom drugog poluvremena bili vrlo opasni. Vidjelo se to i u doslovno posljednjem napadu u kojem su opasno zaprijetili, ali se njihov igrač spetljao na ulasku u kazneni prostor Vatrenih. Nedugo zatim sudac je odsvirao kraj i izbornik Zlatko Dalić mogao je odahnuti.

