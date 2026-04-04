VIDEO / Fair-play potez u Bundesligi: Igrač priznao sucu da nije napravio prekršaj i zaradio aplauz protivnika

U samom finišu prvog poluvremena utakmice HSV - Augsburg u 28. kolu Bundeslige dogodila se bizarna situacija. Sudac Deniz Aytekin svirao je u prvi mah diskutabilan prekršaj domaćeg igrača Fabija Vieire na rubu vlastitog kaznenog prostora nad Michaelom Gregoritschem. Usporene snimke ubrzo su pokazale kako je Gregoritsch napravio prekršaj u napadu. Potaknut možda i protestima igrača HSV-a, Aytekin je otišao porazgovarati s Gregoritschem, koji je bio napustio igru zbog ukazivanja pomoći. Ubrzo je sudac promijenio odluku i dosudio prekršaj za HSV, a što se zaista dogodilo morat ćemo pričekati do kraja utakmice i čuti izjave aktera. Gledajući preko TV ekrana, nije jasno je li Aytekin pitao Gregoritscha je li napravio prekršaj pa je ovaj priznao da nije ili pak Gregoritsch uopće nije bio svjestan da je sviran prekršaj nad njim. Lako moguće da je riječ o ovoj prvoj varijanti budući da su i sudac Aytekin i Vieira zapljeskali Gregoritschu. U svakom slučaju, nesvakidašnja situacija, ali sve je ispalo kako je trebalo, odnosno ispravna je odluka donesena.

