VIDEO / Euro 2024. propustio je zbog pada s tricikla, a sada je prvijencem na SP-u donio vodstvo Češkoj

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(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Prva utakmica drugog kola Svjetskog prvenstva pripala je Češkoj i Južnoafričkoj Republici. Oni su na Mercedes-Benz stadionu pokušali popraviti dojam iz prve utakmice gdje su upisali poraze od Južne Koreje, odnosno Meksika. Početak utakmice pripao je Češkoj koja je nakon dugog auta iskoristila neopreznost JAR-a. Uhvatili su na spavanju obranu afričke reprezentacije te je na kraju Ladislav Krejči pronašao Michala Sadileka koji je svojim prvijencem donio vodstvo Češkoj. On je inače Europsko prvenstvo 2024. godine propustio zato što je pao s tricikla, a sada je doživio svojevrsno iskupljenje.

Pogodak za vodstvo Češke pogledajte OVDJE.