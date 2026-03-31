VIDEO / Engleska doživjela povijesni poraz od Japana

Nogometna reprezentacija Engleske poražena je na Wembleyju u prijateljskom susretu protiv Japana rezultatom 0:1, a jedini gol postigao je Kaoru Mitoma u 23. minuti nakon brzog protunapada i asistencije Keita Nakamure.

Momčad izbornika Thomasa Tuchela, koja je nastupila u izmijenjenom sastavu i bez nekoliko ključnih igrača, nije uspjela pronaći način da probije izuzetno discipliniranu japansku obranu, čime je upisala prvi poraz u povijesti od jedne azijske reprezentacije. Podsjetimo, Engleska će na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Hrvatske u prvom kolu.

Susret je započeo agresivnim presingom Japana koji je već na startu natjerao Engleze na povlačenje lopte prema vrataru Jordanu Pickfordu. Iako su gosti prvi zaprijetili, Engleska je ubrzo preuzela kontrolu i dominirala posjedom. U 12. minuti Morgan Rogers pokušao je nakon ubačaja s desne strane, no njegov udarac bio je blokiran.

Japan je poveo sredinom prvog dijela nakon oduzete lopte Coleu Palmeru. Uslijedio je brzi napad u kojem je Nakamura probio lijevu stranu i uposlio Mitomu, koji preciznim udarcem svladava Pickforda. Engleska je najbliže izjednačenju bila u 34. minuti kada je Elliot Anderson pogodio gredu, uz malu intervenciju vratara Ziona Suzukija. S druge strane, Ayase Ueda je pred kraj poluvremena također pogodio okvir gola u situaciji jedan na jedan.

U nastavku susreta Engleska nije odmah mijenjala sastav, ali je Japan ponovno prvi zaprijetio preko Ritsua Doana, čiji je pokušaj obranio Pickford. Domaćini su teško stvarali prilike protiv čvrste obrane suparnika, pa je Tuchel sredinom drugog dijela posegnuo za višestrukim izmjenama. Rogers je ubrzo testirao Suzukija, ali bez uspjeha, dok je Nakamura kasnije zamalo povećao prednost Japana.

Najveću šansu za izjednačenje Engleska je imala u završnici utakmice, kada je Marcus Rashford iz blizine pucao, no Suzuki je obranio, a odbijenu loptu Jarrod Bowen nije uspio pospremiti u mrežu. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, pa je Japan upisao vrijednu pobjedu na Wembleyju.

